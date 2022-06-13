غوارديولا: "هالاند سيتأقلم معنا سريعاً" من قبل beIN SPORTS June 13, 2022 15:17 0:43 دقيقة أعرب الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بالتعاقد مع هالاند، معرباً عن ثقته في أن اللاعب سيتمكن من التأقلم سريعاً مع طريقة لعب الفريق. تقارير إخبارية بيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 5:20 دقيقة نيجيريا تقسو على ساو تومي وبرنسيبي بعشرة أهداف 0:43 دقيقة غوارديولا: "هالاند سيتأقلم معنا سريعاً" 1:02 دقيقة مدرب أوروغواي يشدد على جهوزية فريقه في المونديال 0:54 دقيقة مواجهة خامسة مرتقبة بين غولدن ستيت وسلتيكس 3:09 دقيقة أستراليا وبيرو لحسم البطاقة قبل الأخيرة للمونديال 0:54 دقيقة ساوثغيت يطالب بمراعاة استعدادات إنكلترا للمونديال 3:59 دقيقة مدفيديف يستعيد الصدارة ودجوكوفيتش يتراجع 11:33 دقيقة ريال مدريد يودع قائده السابق البرازيلي مارسيلو 4:46 دقيقة المنتخب المغربي يسعى للانتصار عندما يواجه ليبيريا 2:36 دقيقة منتخب فرنسا يواجه كرواتيا بحثاً عن الفوز الأول