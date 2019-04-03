ومع حسم الفريق بالفعل لقب كأس رابطة الأندية الانكليزية، يحتل الفريق الذي يدربه غوارديولا المركز الثاني متراجعاً بنقطتين خلف ليفربول لكنه يملك مباراة مؤجلة وبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا والدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي.

ومع وجود فرصة للفريق لنيل الألقاب الثلاثة المتبقية، قال غوارديولا إنه من السهل خروج الفريق خالي الوفاض.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "خلال أسبوع واحد أو في غضون ثلاثة أيام يمكن أن نخسر كافة الألقاب الثلاثة.

"لماذا الحديث عن الرباعية بينما في هذا البلد..وهو بلد أسطوري، لم يحدث هذا من قبل، أندية أسطورية مثل ليفربول...والفترة الخاصة بأليكس فيرغسون (مع مانشستر يونايتد) وجوزيه مورينيو في تشيلسي وأرسين فينغر مع

أرسنال..لم يفعل أحد ذلك. لذا فلماذا يجب علينا أن نفعلها؟".

وسيؤدي الفوز على كارديف إلى ارتقاء الفريق فوق ليفربول قبل أن يواجه سيتي منافسه برايتون اند هوف البيون في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الانكليزي يوم السبت المقبل. وسيواجه الفريق بعدها توتنهام هوتسبير في مباراة الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف غوارديولا "لست داخل ذهن اللاعبين والجماهير لأخبرهم بما يجب عليهم التفكير فيه. إذا كانوا يحلمون ويفكرون في الفوز بكل شيء، فإنني لست الشخص الذي يمكنه التحدث وقتها".