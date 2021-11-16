غوارديولا: "لست عبقرياً" من قبل beIN SPORTS November 16, 2021 21:44 1:03 دقيقة قال مدرب مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا إن النجاحات التي حققها كمدرب تعود إلى التزامه بالعمل الشاق وليس لأنه عبقري. تقارير إخبارية جوسيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة فرنسا تختتم مشوارها بالتصفيات بفوز مقنع على فنلندا 2:41 دقيقة تعادل إيجابي بين ويلز وبلجيكا 4:04 دقيقة هزيمة مؤلمة لأوروغواي على أرض بوليفيا 3:52 دقيقة هولندا إلى كأس العالم وتركيا تخوض الملحق 0:27 دقيقة برشلونة يعلن إنهاء ارتباطه بالمدير الرياضي بلانيس 1:03 دقيقة غوارديولا: "لست عبقرياً" 0:42 دقيقة منتخب الأرجنتين يحقق انتصاره الثاني 0:41 دقيقة ألفيس يشارك في مرانه الأول مع برشلونة 0:46 دقيقة رونار سعيد بالفوز على فيتنام 0:21 دقيقة خسارة قاسية للعراق أمام كوريا الجنوبية