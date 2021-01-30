غوارديولا: "كانت مباراة صعبة" من قبل beIN SPORTS January 30, 2021 19:39 0:52 دقيقة أكد المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا أن مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد كانت صعبة وأن كتيبته غالباً ما وجدت صعوبات عند اللعب أمام هذا الفريق العنيد. مقابلات جوسيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة العطية يتصدر الترتيب العام في رالي قطر 3:29 دقيقة منتخب مالي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للمحليين 2:55 دقيقة يوفنتوس يعود من "لويجي فيراريس" بالعلامة الكاملة 3:37 دقيقة التعادل السلبي يسيطر على قمة أرسنال ويونايتد 0:52 دقيقة غوارديولا: "كانت مباراة صعبة" 0:42 دقيقة رابطة الدوري الفرنسي تؤجل مباراة مرسيليا ورين 3:20 دقيقة مانشستر سيتي يهزم شيفيلد ويعزز موقعه في الصدارة 4:00 دقيقة ليفانتي يُحرج ريال مدريد ويكبده هزيمة مدوية 3:51 دقيقة ميلان يعود بفوز ثمين من أرض بولونيا 0:23 دقيقة وصول بعثة تيغريس المكسيكي للدوحة