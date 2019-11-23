غوارديولا: في اللحظات الصعبة سجلنا من قبل beIN SPORTS November 23, 2019 21:13 1:39 دقيقة امتدح غوارديولا مدرب سيتي الفريق المنافس تشيلسي وذكر اللاعبين المؤثرين فيه بالاسم، لكنه أيضاً لم ينسَ لاعبيه فأكد أنهم سجلوا ثنائية حاسمة في اللحظات الصعبة ضمن المباراة التي انتهت بفوز سيتي 2-1. -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة كلوب يعترف بصعوبة الفوز على كريستال بالاس 0:25 دقيقة "موهبة" محرز الفذة تعدّل أوتار سيتي بهدف من بصمته 0:24 دقيقة ليستر سيتي يتمسك بالوصافة 4:16 دقيقة أرسنال يتعادل ومصير إيمري يزداد تعقيداً 3:35 دقيقة ليفربول يخطف فوزاً شاقاً من كريستال بالاس 3:48 دقيقة بايرن ميونيخ يواصل انتفاضته بعد رحيل كوفاتش 3:57 دقيقة هيغواين يعوّض غياب رونالدو ويقود يوفنتوس لفوز صعب 3:36 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الرابعة 2:35 دقيقة مورينيو يتواضع وينسب الفوز الأول للاعبين 3:51 دقيقة مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي في قمة ملعب الاتحاد