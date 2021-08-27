غوارديولا: "فعلنا كل ما يلزم لضم هاري كاين" من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 23:46 0:44 دقيقة قال الإسباني جوزيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن إدارة النادي قامت بكل ما يلزم من أجل ضم هاري كاين مضيفاً أن توتنهام لم يكن يريد التخلي عن نجمه ولذلك لم تتم الصفقة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة غوارديولا: "فعلنا كل ما يلزم لضم هاري كاين" 0:23 دقيقة رودريغز يقود مايوركا للفوز على إسبانيول 0:33 دقيقة الجزائرية عبد اللاوي تحرز ذهبية الجودو 0:42 دقيقة فليك يكشف عن لائحة المنتخب الألماني 0:37 دقيقة رونالدو يوجه رسالة وداعية ليوفنتوس وجماهيره 3:10 دقيقة كريستيانو رونالدو .. مشوار حافل بالإنجازات 8:22 دقيقة آخر أخبار عودة كريستيانو إلى الـ"يونايتد" 9:56 دقيقة تعرف على كواليس مغادرة كريستيانو ليوفنتوس 0:42 دقيقة كريستيانو رونالدو ينتقل رسمياً إلى مانشستر يونايتد 0:59 دقيقة كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى الـ"يونايتد"