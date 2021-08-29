وسجل ماسون غرينوود هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

واتجهت الأنظار إلى مواجهة يونايتد وولفرهامبتون وهي كانت المباراة الأولى "للشياطين الحمر" بعد ساعات من إعلان عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "أولد ترافورد" بعد محطتين له في ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في مفاجأة من العيار الثقيل حيث كانت كل التوقعات تشير إلى انضمامه إلى الجار سيتي.

ورغم غياب رونالدو إلاّ أنّ جماهير يونايتد التي رافقت الفريق في رحلته هتفت طويلاً باسمه.

وعن عودة رونالدو، قال مدرب الشياطين الحمر النروجي أولي غونار سولشار "بالطبع الجماهير كانت متحمسة جداً في الأيام الأخيرة، وجميعنا يشعر على هذا النحو".

لكن بخلاف أجواء الصخب عند جماهير يونايتد، لم يفلح الفريق في ترجمة زخمه على أرضية الملعب أمام مضيفه، إلاّ حتى الدقيقة 81 عن طريق المهاجم مايسون غرينوود.

وبقيت نتيجة المباراة سلبية طيلة فتراتها وسط عجز رجال المدرب سولشار عن اختراق التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض باستثناء بعض الفرص الخجولة.

لكن المفارقة أنّ ولفرهامبتون كانت له بعض المحاولات الحقيقية على مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا، وأبرزها للبرتغالي ترينكاو التي أُبعدت كرته من على خط المرمى من آرون وان-بيساكا حارماً أصحاب الأرض من هدف التقدم (6).

واستمرت سلبية المباراة نتيجة وأداء إلى أن تمكن مايسون غرينوود من منح يونايتد التقدم بتسديدة على يمين حارس ولفرهامبتون البرتغالي جوزيه سا ارتدت من الأخير داخل المرمى.





