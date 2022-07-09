غابرييل جيسوس سعيد بانطلاقته مع أرسنال من قبل beIN SPORTS July 9, 2022 19:55 1:02 دقيقة أعرب البرازيلي غابرييل جيسوس عن سعادته بالتسجيل في أول تجربة له مع فريقه الجديد آرسنال. وأكد جيسوس أنه لا يسعى إلى أن يكون نجم الفريق الأول بقدر سعيه لمساعدة المجموعة من أجل تحقيق الانتصارات. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز غابرييل جيسوس -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة غابرييل جيسوس سعيد بانطلاقته مع أرسنال 0:39 دقيقة إسبانيا بطلة لأوروبا للسيدات تحت 19 عاماً 0:32 دقيقة طواف فرنسا: فان أيرت يحرز المرحلة الثامنة 3:36 دقيقة ريباكينا تشكر جماهير ويمبلدون وتشيد بأنس جابر 2:33 دقيقة أنس جابر تؤكد رغبتها بالعودة للتتويج بلقب ويمبلدون 5:36 دقيقة ريباكينا تتغلب على جابر وتتوج ببطولة ويمبلدون 0:37 دقيقة مانشستر يونايتد يحط الرحال في تايلاند 0:27 دقيقة لوس أنجلس يقدم لاعبه الجديد غاريث بايل 0:33 دقيقة المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة 3:31 دقيقة خالد نفاع يتحدّث عن أهمية بطولة ويمبلدون للناشئين