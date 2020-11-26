أعلنت الحكومة البريطانية أن لندن وليفربول، ستكونان من ضمن المدن الإنكليزية التي ستدخل في المرحلة الثانية من قيود كورونا ، مما يعني السماح باستقبال ألفي مشجع في ملاعب الأندية كآرسنال وتوتنهام وتشيلسي، إضافة إلى ليفربول وإيفرتون ، أما بالنسبة لأندية مانشستر فلن تتمكن من استقبال جماهيرها، حيث لا تزال في المرحلة الثالثة شديدة الخطورة.

عودة الجماهير ستكون الأولى منذ مارس الماضي، حيث توقف حينها الدوري ثم عاد في يونيو خلف أبواب مغلقة، وستتمكن بذلك جماهير بطل الدوري الإنكليزي ليفربول من حضور أول مباراة في الأنفيلد بعد نحو سبعة أشهر من الغياب، وذلك حينما يواجه الريدز وولفرهامبتون في الخامس من ديسمبر.

