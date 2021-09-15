وأعرب لاعب خط وسط ليفربول (18 عاماً) في وقت سابق عن شعوره بالامتنان لكل "الحب والدعم" الذي تلقاه بعد تعرضه لإصابة مروعة في كاحله، خلال فوز فريقه على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتعرّض إليوت للإصابة بعد كرة مشتركة مع مدافع ليدز الهولندي باسكال سترويك الذي طرد بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وتلقى اللاعب علاجاً مطوّلاً على أرضية الملعب قبل أن ينقل على حمّالة، ما ترك اللاعبين من كلا الفريقين في حالة ذهول.

وكتب إليوت على إنستغرام "بالطبع أشعر بالصدمة الشديدة لما حدث في ليدز، لكني ممتن جداً للحب والدعم الذي أظهره لي عالم كرة القدم بأكمله بعد الإصابة".

وأضاف "شكراً جزيلاً لجميع الذين بعثوا برسائل إليّ وإلى عائلتي، هذا الأمر يعني الكثير بالنسبة إلي".

وكان إليوت أحد المفاجآت ضمن صفوف ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي، حيث لعب أساسياً على حساب لاعبين أكثر منه خبرة في خط وسط الفريق الأحمر، بعد أن أمضى الموسم الماضي معاراً إلى بلاكبيرن.

خاض باكورة مبارياته في الدوري الإنكليزي الممتاز الشهر الماضي خلال فوز فريقه ضد بيرنلي، وقدم أداء لافتاً في مواجهة ليدز قبل تعرّضه للإصابة في الدقيقة 59.