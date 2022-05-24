

وأوضحت المصادر أن السلطات البريطانية ستعلن موافقتها على بيع النادي مقابل نحو خمسة مليارات يورو، وذلك بعد محادثات مكثّفة خلال الفترة الماضية مع المفوّضية الأوروبية لتأكيد ضمان اكتمال الصفقة بصورة لا تؤثر على العقوبات المفروضة على مالك النادي الحالي رومان أبراموفيتش.

وكشفت المصادر أن العقبة الوحيدة الآن هي امتلاك أبراموفيتش لجواز سفر برتغالي، ما يعني أن إكمال الصفقة يجب أن يحصل على موافقة السلطات البرتغالية أيضا، وهو الأمر الذي لن يقف عائقا أمام إنهاء بيع النادي للملياردير الأميركي تود بويلي.

ويعمل نادي تشيلسي حاليا برخصة مؤقتة تنتهي في الحادي والثلاثين من مايو الجاري.