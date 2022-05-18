عملية بيع تشيلسي تقترب من الاكتمال من قبل beIN SPORTS May 18, 2022 15:14 0:50 دقيقة اقتربت عملية بيع نادي تشيلسي من الاكتمال، بعد النجاح في التوصل إلى صيغة اتفاق قانونية بين المالك الحالي رومان أبراموفيتش والحكومة البريطانية. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي -آخر الفيديوهات 2:57 دقيقة الشرطة بطلاً للدوري العراقي 0:42 دقيقة اليابان تؤكد مقاربتها لاستضافة كأس آسيا 2023 0:50 دقيقة عملية بيع تشيلسي تقترب من الاكتمال 1:37 دقيقة غوارديولا يتحدث عن صعوبة الدوري وعن هالاند 0:43 دقيقة فلامينغو البرازيلي إلى ثمن نهائي كوبا ليبيرتادوريس 0:42 دقيقة خبر سار لعشاق ريال مدريد قبل نهائي الأبطال 0:47 دقيقة أكرم عفيف أفضل لاعب في الدوري القطري 3:02 دقيقة إشبيلية تستعد لاحتضان نهائي الدوري الأوروبي 3:21 دقيقة نهائي الدوري الأوروبي - التغطية الخاصة 2:35 دقيقة باتلر يقود ميامي لحسم المواجهة الأولى ضد سلتيكس