عجلة الدوري الإنكليزي تعود إلى الدوران من قبل beIN SPORTS December 24, 2022 19:52 3:35 دقيقة تعود عجلة ُ الدوري الإنكليزي الممتاز إلى الدوران وتعود معها مجموعةٌ من التساؤلات: ومن هذه التساؤلات: هل يواصل آرسنال سلسلة عروضه القوية؟ وهل يستطيع مانشستر سيتي الاحتفاظ َ بلقبه؟ وماذا عن نيوكسل المفاجأة؟ فضلاً عن استفاقة ليفربول المنتظرة؟ تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي أرسنال -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة تقارير تؤكد اقتراب سواريز من الانتقال لغريميو 3:54 دقيقة الدوري الفرنسي يعود على وقع مواجهات منتظرة 3:35 دقيقة عجلة الدوري الإنكليزي تعود إلى الدوران 2:31 دقيقة أندية الدوري الإسباني تتأهب لاستكمال المسابقة 0:45 دقيقة الركراكي مرشح لجائزة أفضل مدرب عن عام 2022 0:52 دقيقة خليجي 25: إطلاق عملية بيع تذاكر المباريات 0:42 دقيقة إنفانتينو يثني على مشاركة المغرب في كأس العالم 0:25 دقيقة آخر تطوراتِ الحالة الصحية لبيليه 2:41 دقيقة تقارير: نابولي يقدم عرضاً لضم أوناحي من أنجيه 1:16 دقيقة فيفا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ لم تخيب الظن