وتفوّق صلاح على نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين الذي حل ثانيا ولاعب وست هام ديكلان رايس صاحب المركز الثالث.

ويقدّم النجم المصري (29 عامًا) عروضًا رائعةً إذ وقّع 22 هدفاً وقدّم 13 تمريرةً حاسمةً في 31 مباراة خاضها في البريميرليغ خلال الموسم الحالي.

وهي المرة الثانية التي يتوّج فيها صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز إذ سبق له إحرازها موسم 2017-2018.

وأصبح صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017 قادماً من روما الإيطالي، إذ سجل حتّى الآن 155 هدفاً في 247 مباراة.

ورغم تألقه الملفت مع "الريدز" لا يزال مستقبل المهاجم المصري غامضاً في ظل عدم التوصّل لاتفاق مع ناديه الإنكليزي إلى حد الآن لتمديد التعاقد.

ويحتل صلاح المركز التاسع على لائحة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول والتي يتصدرها الويلزي آيان راش برصيد 346 هدفا.