وسجل المهاجم الدولي المصري محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

ويحتل ليفربول وصافة الـ"بريميرليغ" بـ37 نقطة بينما يأتي أستون فيلا في المركز 12 مؤقتاً بـ19 نقطة.

وأفسد المهاجم الدولي المصري عودة أسطورة الفريق ستيفن جيرارد إلى ليفربول مدرباً لفريق أستون فيلا، عندما سجل هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وهو الهدف الرابع عشر لصلاح هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين بفارق خمسة أهداف عن مطارده المباشر مهاجم ليستر سيتي جايمي فاردي.

كما هي المرة الخامسة عشرة توالياً التي ينجح فيها صلاح في ترجمة ركلة جزاء بنجاح في الدوري الممتاز، فبات ثاني لاعب يحقق هذا الانجاز على التوالي في المسابقة بعد لاعب ساوثهامبتون ماثيو لو تيسييه (23 على التوالي بين كانون الثاني/يناير 1994 ونيسان/أبريل 2000).