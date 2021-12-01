وسجل كل من جوردان هندرسون (9) والمصري محمد صلاح (19 و64) والبرتغالي دييغو جوتا (79) أهداف ليفربول فيما دوّن ديماراي غراي هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 38.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ31 نقطة.

ودخل ليفربول المباراة متسلحاً بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، منها اثنان في الدوري على ملعبه "أنفيلد" برباعية نظيفة على أرسنال وساوثمبتون السبت، تخللهما الفوز على بورتو البرتغالي 2-صفر في دوري ابطال أوروبا.

وبخلافه تماماً، لا يعيش الجار إيفرتون أفضل أيامه، إذ دخل إلى المباراة وهو يحتل المركز 14 في الترتيب.

ولطالما اكتسب ديربي مرسيسايد طابعاً خاصا بين الجارين، فتحدّث مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب قبل المواجهة مبدياً مخاوفه بشأن حدة المباريات وتأثيرها السلبي على لاعبيه وتحديداً على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي جوتا العائدين إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الاصابة.

وكان فان دايك غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة خطيرة أمام إيفرتون بالذات في ديربي العام الماضي عقب احتكاك مع الحارس الدولي جوردان بيكفورد.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 13 هدفاً في صدارة ترتيب هدّافي الـ"بريميرليغ.

تشيلسي بصعوبة أمام واتفورد

وتمسّك تشيلسي بصدارة الترتيب بفوزه على واتفورد بصعوبة 2-1 على أرض الأخير في "فيكاردج رود".

وحافظ النادي اللندني على صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي فاز بدوره على مضيفه أستون فيلا بالنتيجة نفسها، ونقطتين عن ليفربول الفائز على جاره إيفرتون في دربي المرسيسايد 4-1.

وبعدما توقفت مباراة تشيلسي وواتفورد لبعض الوقت بسبب حالة صحية في المدرجات تطلبت الانعاش، عانى رجال المدرب الالماني توماس توخيل لحسم النتيجة، حيث انتظر الضيوف حتى الدقيقة 73 لتسجيل هدف الفوز عن طريق المغربي حكيم زياش، وذلك بعدما كان "البلوز" افتتحوا التسجيل عبر الشاب مايسون ماونت (29) قبل أن يعادل إمانويل دينيس النتيجة لأصحاب الأرض قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول (43).

وواصل مانشستر سيتي تضييق الخناق على تشيلسي وتمكن من العودة بالنقاط الثلاث من مواجهته أمام مضيفه أستون فيلا.

سجّل لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا كل من البرتغاليين روبن دياز (27) وبرناردو سيلفا (43)، فيما سجّل هدف أصحاب الارض أولي واتكينز (47).

بدوره اكتفى وولفرهامبتون بالتعادل السلبي أمام بيرنليفيما انتهت مواجهة وست هام أمام برايتون بالتعادل 1-1 وساوثهامبتون أمام ليستر 2-2.