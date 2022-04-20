ارتقى ليفربول بفضل هذا الفوز الثلاثاء مؤقتاً إلى صدارة الدوري على حساب مانشستر سيتي، في صراع محتدم على اللقب من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الموسم.

أنهى صلاح (29 عاماً) عجافًا قصيرًا عن التسجيل دام ست مباريات بعد أن وقع الهدف الثاني للفريق في الشوط الأول، قبل أن يضيف الرابع قبل خمس دقائق من نهاية الوقت.

بعد هزّه الشباك للمرة الـ22 في الدوري هذا الموسم معززًا صدارته لترتيب الهدافين، وقف أمام الجماهير ورفع رجله اليسرى ووضعها على ركبة القدم اليمنى مغلقاً يديه.

في الـ"يوغا"، تُسمى هذه الحركة بـ"وضعية الشجرة" (فيركشانا بالهندية) وترمز إلى التوازن والتمركز، ويحلو للبعض أن يفسّرها على أنها تعبير من صلاح عن التزامه مع ليفربول، هو الذي يجري في الأشهر الأخيرة مفاوضات مطوّلة بشأن تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي في 2023.







