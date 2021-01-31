استعاد المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول خطورته التهديفية وسجل ثنائية رائعة قاد بها فريقه لتخطي عقبة وست هام يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأحد في إطار الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

المباراة أقيمت ضمن المرحلة الحادية والعشرين، واستضافها استاد لندن الأولمبي، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نشط محمد صلاح وعاد إلى إحراز الأهداف مجدداً مسجلاً هدف ليفربول الأول في الدقيقة 57 كاسراً فترة صيام عن التهديف في الدوري بلغت 6 مباريات.

وفي الدقيقة 68 عاد صلاح واستغل هجمة مرتدة سريعة قام بها لاعبو الريدز وأحرز الهدف الثاني، قبل أن يحرز الهولندي جيورجينهو فاينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وبعد ذلك بثلاث دقائق أحرز المدافع كريغ داوسون هدف المطارق الوحيد.

وأصبح بذلك صلاح هو أول لاعب يحرز 20 هدفاً في كل المسابقات لليفربول في 4 مواسم متتالية منذ أن فعل ذلك الويلزي أيان رش أسطورة الريدز لستة مواسم متتالية بداية من موسم 1981-1982 وحتى موسم 1986-1987.

وعزز "الملك المصري" موقعه في صدارة ترتيب الهادفين بذلك رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً.

واقتنص ليفربول بذلك المركز الثالث من ليستر مستغلاً خسارته أمام ضيفه ليدز يونايتد (1-3) ورفع حامل اللقب رصيده إلى 40 نقطة بعد أن حقق فوزه الحادي عشر مقابل 7 تعادلات و3 هزائم.

من جانبه تجمد رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس بعد أن تلقى خسارته السادسة مقابل 5 تعادلات و10 انتصارات.

