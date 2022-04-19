ووقّع صلاح هدفين في الدقيقتين (22 و85) في حين تكفّل الكولومبي لويس دياز (5) والسنغالي ساديو مانيه (68) بتوقيع هدفي الريدز الآخرين.

وقاد الفوز ليفربول لصدارة "البريميرليغ" مؤقتاً برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يستضيف برايتون الأربعاء.

أما مانشستر يونايتد الذي يسعى لانتزاع مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل فقد تعرّض لخيبة جديدة ليتجمّد رصيده عند 54 نقطة في المركز السادس بالتساوي في النقاط مع أرسنال الخامس الذي خاض مباراتين أقل ويلعب الأربعاء في ضيافة غريمه اللندني تشيلسي، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الرابع.

وخاض يونايتد المباراة بغياب نجمه وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية "هاتريك" خلال الفوز (3-2) على نوريتش في المباراة السابقة، وذلك بعد يوم من إعلانه عن وفاة أحد أطفاله.

وعند الدقيقة السابعة، وهو الرقم الذي يحمله رونالدو، وقف الجمهور في لفتة جميلة تصفيقًا لمدة دقيقة كتحية لابن البرتغالي الذي فارق الحياة كما ظهر قميصه في المدرجات فيما أنشدت الجماهير نشيد الفريق "يو ويل نيفير ووك ألون" (لن تسير وحدك أبدًا).

وبعد أن سجل ثلاثية ذهابًا، بات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل خمسة أهداف في مرمى يونايتد في موسم واحد.