صلاح يساهم في فوز ليفربول الكبير على ولفرهامبتون

ويتصدر توتنهام الترتيب برصيد 24 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن ليفربول وبفارق نقطتين عن تشيلسي الثالث.

وافتتح المصري محمد صلاح التسجيل مستغلاً خطأ من قائد ولفرهامبتون كونور كودي فسدد الكرة بيسراه بعيداً عن متناول الحارس البرتغالي روي باتريسيو (24).

والهدف هو الثاني والخمسون لصلاح على ملعب "أنفيلد"، وحدهما الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني (63) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني سجلا عدداً أكبر على ملعب واحد، وذلك في كامب نو (63) وأليانز أرينا (59).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لولفرهامبتون بعد سقوط كودي داخل المنطقة إثر كرة مشتركة مع السنغالي ساديو مانيه (42)، لكنه تراجع عن قراره بعد التوجه إلى الفيديو لمشاهدة اللقطة، فتبين له بأن مانيه لم يلمس كودي.

واستهل مانيه الشوط الثاني بتسديدة رائعة سيطر عليها باتريسيو بسهولة (48). ثم أضاف لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثاني بتسديدة مميزة من خارج المنطقة سكنت أعلى الشباك (59).

ثم وجه ليفربول الضربة القاضية لضيفه بتسجيله الهدف الثالث عن طريق رأسية لمدافعه الكاميروني جويل ماتيب من مسافة قريبة إثر تمريرة من صلاح (67).

ومنذ عودته الى الدوري الانكليزي عام 2017، ساهم صلاح مباشرة في 111 هدفاً (82 هدفاً و29 تمريرة حاسمة).

واختتم مانيه مهرجان الأهداف مستغلاً تمريرة من البديل ترنت ألكسندر أرنولد العائد إلى الملاعب بعد اصابة أبعدته نحو الشهر عن الملاعب، فتابعها داخل الشباك مسجلاً الهدف الرابع لفريقه (77).

