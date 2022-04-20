صلاح يتحدّث عن فوز ليفربول أمام الـ"يونايتد" من قبل beIN SPORTS April 20, 2022 15:01 0:35 دقيقة شاهد ما قاله الدولي المصري محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة صلاح يتحدّث عن فوز ليفربول أمام الـ"يونايتد" 0:39 دقيقة فرض عقوبة مالية على إيرفينغ 0:40 دقيقة إشبيلية يعلن تمديد عقد الحارس المغربي بونو 2:42 دقيقة صلاح يعيد احتفالية الـ"يوغا" 1:44 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل تجاوز عقبة غرناطة 2:58 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل تحقيق الفوز على أنجيه 2:54 دقيقة ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على أوساسونا 2:53 دقيقة قمّة لندنية خالصة بين تشيلسي وأرسنال 3:32 دقيقة الهلال يهزم استقلال ويحقّق العلامة الكاملة 2:47 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الفيصلي وناساف