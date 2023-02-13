صلاح يأمل أن يبني ليفربول على فوزه أمام إيفرتون February 13, 2023 23:20 2:39 دقيقة أبدى المصري محمد صلاح ثقته بقدرة ليفربول على تحسين صورته هذا الموسم بعد الفوز الذي حققه أمام إيفرتون الإثنين. مقابلات ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة صلاح يأمل أن يبني ليفربول على فوزه أمام إيفرتون 3:59 دقيقة ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد بهدفي صلاح وخاكبو 2:11 دقيقة أزارينكا تتحدث عن تشجيعها لباريس جيرمان 4:11 دقيقة أبرز أحداث اليوم الأول لبطولة قطر توتال 0:39 دقيقة بيولي يشيد بكونتي وبمستوى توتنهام 1:42 دقيقة غالتييه: النتائج السيئة مؤخراً لن تؤثر على الفريق 5:48 دقيقة أزارينكا تتأهل بسهولة إلى ثمن النهائي 1:37 دقيقة الدحيل يعزز صدارته للدوري القطري 5:29 دقيقة كوديرميتوفا تتخطى كريتشيكوفا وتعبر إلى ثمن النهائي 0:39 دقيقة فياريال يؤكد إصابه لاعب فرانسيس كوكلان