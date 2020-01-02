في معقله "أنفيلد"، لم يمهل صاحب الأرض ضيفه أكثر من 4 دقائق لافتتاح باب التهديف بفضل نجمه المصري محمد صلاح، هذا الأخير الذي منح زميله السنغالي ساديو ماني فرصة توقيع الهدف الثاني وتأمين الفوز (65).

وثبّت ليفربول نفسه، لاسيما على ملعب أنفيلد، كفريق يحلّق خارج المنافسة محلياً هذا الموسم، إذ تعود خسارته الأخيرة في الدوري الممتاز إلى الثالث من كانون الثاني/يناير 2019 أمام مانشستر سيتي (1-2)، ومنذ تلك المباراة، لم يعرف ليفربول طعم الخسارة في 37 مباراة في الـ"بريميرليغ".

بهذا الفوز التاسع عشر في الموسم من مجموع 20 مباراة، رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 58 بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي ويبقى الفارق مرشح للارتفاع في حال نجح الـ"ريدز" في تحقيق الانتصار في مباراته المؤجلة التي ستجمعه بوست هام في وقت لاحق.

أمّا شيفيلد يونايتد فقد توقف رصيده عند 29 نقطة في المركز الثامن.

ملخص واهداف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (2-0)

نهاية المباراة: ليفربول 2 - 0 شيفيلد يونايتد

بعد هدف ماني، دخل الريدز في ما تبقى من وقت في مرحلة تقسيط الجهود واكتفى بهدفي صلاح وماني حيث لم يبادر بشن عدد كبير من الهجمات الخطرة على مرمى شيفيلد، هذا الأخير الذي بدا عاجزاً على مجاراة إيقاع أبطال أوروبا والعالم.

دق 65: هدف - السنغالي ماني يمنح ليفربول الهدف الثاني بعد بينية متقنة من صلاح.

دق 60: صلاح في تهديد جديد لمرمى شيفيلد يسدد كرة خادعة ارتطمت بالقائم قبل أم تجد الحارس هندرسون حاضراً لإنقاذ الكرة على خط المرمى.

دق 57: فرمينو كاد يباغت الحارس هندرسون بتسديدة مباغتة وصاروخية ابتعدت لسنتيمترات قليلة عن معانقة الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: ليفربول 1 - 0 شيفيلد يونايتد

دق 45: لم تطرأ أية مستجدات في آخر ربع ساعة من الشوط الأول حيث رضي ليفربول بهدف التقدم في ظل التكتل الكبير لشيفيلد في صفوفه الخلفية.

دق 30: عمل ثلاثي مميز بين ألكسندر أرنولد وماني تنتهي فيه الكرة عند صلاح الذي سدد مباشرة وحارس شيفيلد دين هاندرسون يبدع في التصدي.

دق 18: فينالدوم يبادر بمجهود فردي ويسدد كرة على حدود المنطقة ذهبت عالياً فوق أخشاب مرمى شيفيلد.

دق 11: محمد صلاح كاد يبصم على الثنائية الشخصية بتسديدة مباغتة بعد عرضية من القائد جوردان هندرسون غير أنّ حارس شيفيلد استنجد بكامل مخزونه الفني لتحويل الكرة إلى ركنية بتصد رائع.

دق 7: ماكغولدريك في أول رد فعل من طرف شيفيلد يسدّد كرة قوية والحارس أليسون بيكر يتألق في التصدي.

دق 4: هدف - النجم المصري محمد صلاح يفتتح النتيجة مبكراً للرديز بعد عرضية بالمقاس من الظهير الأيسر أندرو روبرتسون.

بداية المباراة

ليفربول - شيفيلد يونايتد .. تشكيلتا الفريقين