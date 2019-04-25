تواصلت لعبة الكراسي على صدارة الدوري الانكليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وليفربول الذي تجاوز ضيفه هيدرسفيلد الهابط سلفا الى دوري الدرجة الأولى بنتيجة 5-0 في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ووقع على خماسية "الريدز" كل من الغيني نابي كايتا بعد تلقيه تمريرة حاسمة من المصري محمد صلاح (دق1) والسنغالي ساديو ماني (23 و66) ومحمد صلاح (45+1 و83).

واستعاد ليفربول الصدارة بعدما رفع رصيده الى 91 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي منافسه المباشر على اللقب.

وانفرد محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الانكليزي الممتاز برصيد 21 هدفا متقدما بفارق هدف عن زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني 20 وبهدفين عن الارجنتيني سيرجيو اغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ارقام من المواجهة

دخل نابي كايتا تاريخ ليفربول بفضل الهدف الذي سجله وهو الاسرع في تاريخ النادي بمسابقة الدوري (15 ثانية).

بات صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمين متتاليين بعد روبي فاولر (1994-1995 و1995-1996) والأوروغوياني لويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).

شهدت المباراة مشاركة أليكس أوكسلايد-تشامبريلاين للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة وتحديدا منذ عام ويومين (24 نيسان/أبريل 2018 في المباراة ضد روما الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا) عندما دخل مكان ستاريدج في الدقيقة 73.

رفع روبرتسون غلته من التمريرات الحاسمة إلى 11 هذا الموسم فأصبح ثالث مدافع يحقق هذا الانجاز في تاريخ البريمر ليغ بعد ليتون باينز (11 تمريرة موسم 2010-2011) وأندي هاينتشلايف (11 موسم 1994-1995).

بات ليفربول اول ناد في الدوري الانكليزي يملك ثنائي يسجلان له 20 هدفا فما فوق في الدوري وهما صلاح وماني، منذ انجاز ثنائي الريدز ايضا لويس سواريز ودانييل ستوريدج موسم 2013-2014.



شاهد اهداف وملخص مباراة ليفربول هيدرسفيلد

ابرز أحداث المباراة

- نهاية اللقاء بفوز عريض لليفربول على هيدرسفيلد

دق 83 هدف ليفربول الخامس: محمد صلاح يتالق مجددا ويوقع على الهدف الثاني له والخامس لفريقه بعد تلقيه تمريرة بينية من جوردان هيندرسون

دق 66 هدف ليفربول الرابع: ساديو ماني ينال مجددا من شباك هيدرسفيلد عبر راسية محكمة.

دق61: من مجهود فردي كاد محمد صلاح ان يرفع غلة ليفربول لكن تسديدته القوية مرت محاذية لمرمى هيديرسفيلد.

دق49: ساديو ماني اوشك على تحقيق الهدفه الثاني له والرابع لفريقه عندما حاول رفع الكرة بالحارس لكنها ذهبت فوق العارضة بقليل.

نهاية الفترة الاولى بتقدم مريح لليفربول بثلاثية نظيفة (شاهد أهداف ليفربول)

دق 45+1 هدف ليفربول الثالث: المصري محمد صلاح يتوغل في قبل دفاع هيديرسفيلد وبشكل جميل يرفع الكرة بالحارس الدنماركي

دق 23 الهدف الثاني لليفربول: عرضية دقيقة من روبرتسون نحو السنغالي ساديو ماني الذي سدد براسه وغالط الحارس الدنماركي لوسل

- دق 1 هدف ليفربول الاول: دخول قوي لكتيبة كلوب في هذه المباراة، صلاح يمرر باحكام نحو نابي كيتا الذي سجل اسرع هدف في تاريخ ليفربول بالدوري (15 ثانية).

- الحكم كيفن فريند يعطي اشارة انطلاق مباراة ليفربول وهيديرسفيلد

تشكيلة ليفربول

تشكيلة هيديرسفيلد