وسجل كل من السنغالي ساديو مانيه (28 و40) والمصري محمد صلاح 72 ثلاثية ليفربول فيما دوّن الهولندي جيترو ويليامس هدف الـ"ماكبايز" الوحيد في الدقيقة 8.

ويحتل ليفربول مركز الصدارة برصيد 15 نقطة.

ليفربول ونيوكاسل - أحداث وأهداف المباراة

ليفربول - نيوكاسل | نهاية المباراة بفوز ليفربول على ضيفه نيوكاسل 3-1.

دق 72 ليفربول - نيوكاسل | المصري محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لفريق ليفربول بطريقة مميزة بعد ثنائية رائعة بينه وبين البرازيلي فيرمينيو (3-1)

دق 63 ليفربول - نيوكاسل | الاسكتلندي روبرتسون اقترب كثيراً من تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول

دق 55 ليفربول - نيوكاسل | السويدي إيميل كرافث يهدر فرصة تعديل النتيجة للـ"ماكبايز".

ليفربول - نيوكاسل | عودة المباراة في شوطها الثاني

ليفربول - نيوكاسل | نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على نيوكاسل 2-1.

دق 40 ليفربول - نيوكاسل | مانيه يسجل الهدف الثاني لفريقه والشخصي الثاني له في المباراة (2-1)

دق 28 ليفربول - نيوكاسل | السنغالي ساديو مانيه يعدل الكفة لكتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب (1-1).

دق 8 ليفربول - نيوكاسل | الهولندي جيترو ويليامس يفتتح التسجيل للضيوف (صفر-1)

ليفربول - نيوكاسل | بداية المباراة على أرضية ملعب الأنفيلد

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ليفربول

نيوكاسل يونايتد