وأضاف صلاح الذي سجّل هدفين جميلين في مرمى وست هام، إنه سعيد جداً بالنتيجة "الأمر الأهم هو الفوز، والأداء كان جيداً، سعيد جدا بالنتيجة وأهم شيء هو الفوز.. والأهداف" مضيفاً أن فريقه يسير على الطريق الصحيح.

وعن الهدف الأول الذي سجّله، قال نجم ليفربول إنه تدرّب عليه خصوصاً عقب نهاية الحصص التدريبية و"عندما تسجّل هدفاً بالطريقة التي تدربت عليها، ذلك يمنحك سعادة أكبر".

وختم صلاح أن فريقه ينافس من أجل الفوز باللقب وهو الهدف الأساسي "إذا لعبت من غير هدف فلن تحقق أي شيء.. نحن نلعب على لقب الدوري".

وأصبح الفرعون المصري أول لاعب يحرز 20 هدفاً في كل المسابقات لليفربول في 4 مواسم متتالية منذ أن فعل ذلك الويلزي أيان رش أسطورة الريدز لستة مواسم متتالية بداية من موسم 1981-1982 وحتى موسم 1986-1987.

كما عزز صلاح موقعه في صدارة ترتيب الهادفين رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً.