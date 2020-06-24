وأردف صلاح قائلاً: " قدمنا مباراة رائعة، سعيد جداً من أجل زملائي، كلنا كان لدينا روح الانتصار بغية الفوز بلقب الدوري".

وتحدث نجم منتخب مصر عن هدفه في شباك كريستال بالاس فقال إنه ممتن لزميله في الفريق فابينيو على التمريرة الرائعة التي وصلته والتي أحرز منها هدفه السابع عشر في البطولة هذا الموسم.

واعتبر صلاح أنه سيكون أمراً رائعاً إذا تمكن ليفربول من التتويج باللقب مباشرة إذا فشل مانشستر سيتي في الفوز على تشيلسي في مواجهة الخميس المرتقبة، مؤكداً أن الفوز بلقب الدوري كان أهم أهدافه عندما انضم إلى ليفربول.