وافتتح السينغالي ساديو مانيه التسجيل في الدقيقة 51 ثم دوّن المصري محمد صلاح هدفاً مميزاً في الدقيقة 53.

وبقي ليفربول (85 نقطة) في الصدارة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي تبقى له 5 مباريات مقابل 4 لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب لأنه يملك مباراة مؤجلة يخوضها ضد جاره مانشستر يونايتد في 24 نيسان/أبريل الحالي.

أحداث وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسي

ليفربول - تشيلسي| نهاية المباراة بفوز ليفربول على تشيلسي 2-صفر

دق 66 ليفربول - تشيلسي| محمد صلاح يحاول والحارس يصد

دق 59 ليفربول - تشيلسي| كرة البلجيكي هازار تجد القائم

دق 53 ليفربول - تشيلسي| هدف عالمي للمصري محمد صلاح! تصويبة رائعة تستقر في الشباك (2-صفر) - الهدف الـ19 لـ"فخر العرب" هذا الموسم في الدوري

دق 51 ليفربول - تشيلسي| مانيه يفتتح التسجيل لفريق ليفربول (1-صفر) - الهدف الـ18 للسينغالي هذا الموسم في الـ"بريميرليغ"

ليفربول - تشيلسي| عودة المباراة في شوطها الثاني

ليفربول - تشيلسي| نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

دق 38 ليفربول - تشيلسي| السينغالي مانيه يهدد شباك تشيلسي

دق 30 ليفربول - تشيلسي| البرازيلي ويليان يتدرج بالكرة ويصل لحصون ليفربول لكن تسديدته مرت بجانب الشباك

دق 20 ليفربول - تشيلسي| البلجيكي هازار حاول تعديل الكفة بعد عمل استهله من منتصف الميدان

دق 18 ليفربول - تشيلسي| يحاول ليفربول الوصول إلى حصون تشيلسي من خلال الهجمة المنظمة والاعتماد على سرعة المصري محمد صلاح لاختراق الدفاع بينما يسعى البلوز لضرب أصحاب الأرض بالهجمات المرتدة.

دق 6 ليفربول - تشيلسي| المصري محمد صلاح يهدد شباك تشيلسي

ليفربول - تشيلسي| بداية المباراة في ملعب آنفيلد

ليفربول - تشيلسي| دقيقة صمت تخليداً لذكرى كارثة هيلزبره وهي حادثة تدافع ودهس حصلت بين الجماهير يوم 15 نيسان/ أبريل 1989 في ملعب هيلسيبره في شيفيلد وذلك خلال مباراة نوتينغهام وليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

تشكيلة ليفربول

🔴 #LIVCHE TEAM NEWS 🔴



Here’s how we line-up this afternoon. 👊 — Liverpool FC (@LFC) April 14, 2019

تشكيلة تشيلسي