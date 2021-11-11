النجم المصري حاز الجائزة للشهر الثاني على التوالي بعد أن نال أكثر من سبعة وسبعين بالمئة من أصوات الجماهير، ليتفوق على كل من ثنائي تيلسي رييس جيمس وبن تشيلويل، إضافة إلى لاعب مانشستر سيتي فيل فودين، و كونور كالاغر من كريستال بالاس، وديكلان رايس من وست هام يونايتد. هذا ومَنح صلاح فريقه خمسة أهداف خلال أربع مبارياتٍ خاضها الشهر الماضي، إضافة إلى أربع تمريراتٍ حاسمة.

