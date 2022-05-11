صراع مشوق على لقب أفضل هداف في الـ"بريميرليغ" من قبل beIN SPORTS May 11, 2022 15:40 2:14 دقيقة تحتدم المنافسة بين نجوم أندية الدوري الإنكليزي الممتاز على لقب هداف الدوري مع اقتراب نهاية الموسم. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز كريستيانو رونالدو هيونغ مين سون محمد صلاح ساديو مانيه -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على إلتشي 1:00 دقيقة الـ"يويفا" يعتذر من فاينورد روتردام 1:39 دقيقة الدوحة تستعد لاستضافة أولى جولات الدوري الماسي 2:14 دقيقة صراع مشوق على لقب أفضل هداف في الـ"بريميرليغ" 0:44 دقيقة تشيلسي يخوض اختبارًا عسيرًا على أرض ليدز يونايتد 6:00 دقيقة كواليس كونغرس الـ"يويفا" 0:45 دقيقة الموافقة على الموازنة المالية وخطط تطوير كرة القدم 0:53 دقيقة إشبيلية يبحث عن بطاقة "الأبطال" من بوابة مايوركا 1:51 دقيقة تشيفيرين سعيد بالنجاحات التي حققتها كرة القدم 8:46 دقيقة محمد صلاح في لقاء حصري مع beIN SPORTS