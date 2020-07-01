صراع محتدم على المقاعد الأوروبية في الدوري الإنكليزي من قبل beIN SPORTS July 1, 2020 14:38 3:06 دقيقة -آخر الفيديوهات 18:38 دقيقة المؤتمر الصحفي لكلوب استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي 2:53 دقيقة ارتياح في الشارع المصري بعد قرارات الكاف 3:06 دقيقة صراع محتدم على المقاعد الأوروبية في البرميرليغ 11:38 دقيقة لقاء خاص وممتع مع نجم ليفربول محمد صلاح 1:12 دقيقة مدرب برشلونة يأسف لضياع النقاط 1:33 دقيقة ماذا قال كاراسكو بعد التعادل مع برشلونة؟ 3:21 دقيقة يوفنتوس يستعرض ويحافظ على فارق النقاط مع لاتسيو 0:57 دقيقة ركلة جزاء أتلتيكو مدريد...تثير جدلاً واسعاً 4:11 دقيقة مانشستر يونايتد يضرب بقوة ويهزم برايتون بثلاثية 0:30 دقيقة هدف ميسي الـ700 يرى النور أمام أتلتيكو مدريد