فإذا كان الشياطينُ الحمر يطمحون لتجديد العهد مع الانتصاراتِ بعد تعادلهم في الجولة الماضية، فإن فريق السبيرز يسعى للعودة بالنقاط الثلاث للبقاء في دائرة المقدمة ومواكبة إيقاع مانشستر سيتي و آرسنال.

ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM الساعة 22:15 مساء اليوم الأربعاء.

أرقام:

- فاز مانشستر يونايتد في آخر 3 مواجهات ضد توتنهام في الدوري الممتاز.

- خسر توتنهام عدداً من المباريات أمام مان يونايتد في الدوري الممتاز أكثر مما فعل ضد أي فريق آخر (38)، كما إنه تلقى أمام تشيلسي فقط (110) أهدافاً أكثر مما تلقاه أمام مان يونايتد (104).

- حقق توتنهام فوزاً واحداً فقط في آخر 19 مباراة خارج ملعبه في الدوري الممتاز ضد الفرق الخمسة التي لم تهبط أبداً في تاريخ المسابقة (تعادل 7 خسر 11)، وفاز على مان يونايتد بالذات في اكتوبر 2020 بنتيجة 6-1.

- خسر توتنهام مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة بالدوري الممتاز (فاز 11 تعادل 4)، بنتيجة 1-3 أمام ارسنال في وقت سابق من الشهر الحالي. سجل توتنهام 35 هدفا في المباريات الـ 16 وتلقى 12 هدفا، وحافظ فيها على شباكه نظيفة في 8 مباريات.

- خسر الايطالي انطونيو كونتي مدرب توتنهام في مواجهاته الثلاث السابقة خارج ملعب فريقه ضد مانشستر يونايتد، جميعها في بطولة الدوري الممتاز، أكثر مما خسر خارج ملعب الفرق التي أشرف عليها في جميع البطولات خلال مسيرته التدريبية.

- سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مان يونايتد هاتريك في نفس المباراة التي فاز فيها فريقه 3-2 الموسم الماضي. وبالأجمال، سجل 8 أهداف ضد سبيرز في الدوري الممتاز (منها 6 أهداف في آخر 3 مباريات)، أكثر مما سجل ضد أي فريق آخر بالبطولة.

- سجل هاري كاين مهاجم توتنهام في آخر 5 مباريات بالدوري الممتاز، في أطول حصيلة تهديفية في البطولة.