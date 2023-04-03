إن تشلسي بدأ سباق البحث عن مدربه الجديد، وأن يوليان ناغلسمان من أبرز الأسماء المرحب بها في الستامفورد بريدج كذلك الحال بالنسبة لماوريسيو بوتشيتينو صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب الإنكليزية، ولويس إنريكي بالنظر لتجربته الناجحة في فترة سابقة مع برشلونة، وبريندن رودجرز الذي تربطه علاقات مع البلوز منذ عمل هناك تحت قيادة مورينيو كما عددت الصحيفة أسماء مدربين آخرين هم زين الدين زيدان، وكارلو آنشيلوتي، وتوماس فرانك، وماركو سيلفا.

