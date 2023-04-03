الصحيفة انتقدت بشدة أداء كتيبة تين هاخ على أرض نيوكاسل قائلة إن الفريق تسبب في الهدف الأول لأصحاب الأرض، بعد مخاطرة من دي خيا لا داعي لها أبداً، ثم فشل الفريق في إبعاد الخطر عن مربعه ليتلقى الثاني وأضافت أن المدرب الهولندي نجح في غرس عقلية عدم الاستسلام لدى لاعبيه، لكنهم ظهروا وكأنهم يحاولون تأخير ماهو حتميٌ في هذه المواجهة، معتبرة أن مخاطره التكتيكية جاءت بنتائج عكسية، وأن كتيبته فشلت في التأقلم دون كاسيميرو.

