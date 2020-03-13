ونشرت صحيفة التايمز البريطانية أنّ غريغ كلارك رئيس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عبّر عن خشيته من عدم استكمال موسم الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم بعد تفاقم وباء كورونا في بريطانيا.

كما ذكر المصد عينه أنّ رئيس الاتحاد الإنكليزي الذي حضر الاجتماع الطارئ لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز يعتقد أنّ الدوري الممتازَ قد لا يستكمل هذا الموسم، معتبراً أنّ وباء كورونا لن تتم السيطرة عليه قبل يونيو المقبل على الأقل، وأنّ ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في صفوف اللاعبين سيمنع الأندية بالتأكيد من استكمال الموسم، مؤكداً على الخسائر الفادحة التي ستتكبدها الرابطة والأندية على حد سواء.

شاهدوا مداخلة مراسل beIN SPORTS في انكلترا، الزميل سامي سهمود، عن الموضوع في الفيديو المصاحب أعلاه.