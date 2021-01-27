وبذلك أهدر "الشياطين الحمر" فرصة استعادة الصدارة من الجار مانشستر سيتي.

وسجّل لشيفيلد كل من كين براين (23) والاسكتلندي أوليفر بيرك (74) في حين وقّع هاري مغواير (64) هدف مانشستر يونايتد.

وتجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 40 نقطة في المركز الثاني في حين رفع شيفيلد رصيده إلى 8 نقاط في المرتبة العشرين الأخيرة.

4 هزائم جميعها في "أولد ترافورد" !

على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر، وجّه شيفيلد يونايتد ضربة موجعة لمانشستر يونايتد في سعيه لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013، عندما ألحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم جميعها على أرضه بعد كريستال بالاس وتوتنهام وأرسنال، والأولى بعد 13 مباراة وتحديداً منذ سقوطه أمام الأخير في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما خسر على أرضه أيضاً أمام أرسنال صفر-1 بركلة جزاء سجلها الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.

وتجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 40 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف جاره مانشستر سيتي الفائز على مضيفه وست بروميتش ألبيون 5-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة، علماً بأنه يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، حقق شيفيلد يونايتد فوزه الثاني فقط هذا الموسم بعد الأول على نيوكاسل 1-صفر في 12 كانون الثاني/يناير الحالي، فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير.

وقال مدرب شيفيلد كريس وايلدر "إنها نتيجة رائعة وأنا سعيد جداً للاعبين الذين عانوا كثيراً هذا الموسم. سنستمتع به ونأخذ قسطاً من الراحة غداً قبل الاستعداد للمباريات المقبلة".

وجاءت خسارة الشياطين الحمر عقب فوزهم الرائع على الغريم التقليدي ليفربول 3-2 في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي الأحد، لكن رجال المدرب النرويجي أولي غونار سولشار ظهروا بأداء باهت وفشلوا في صنع هجمات خطيرة على مرمى الضيوف الذين تكتلوا في منتصف ملعبهم واعتمدوا على الهجمات المرتدة واستغلوا الفرصتين اللتين أتيحتا لهما من خطأين فادحين لحارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا.