

ويقدم شيفيلد يونايتد الصاعد إلى الدوري الممتاز موسماً استثنائياً، حيث يحتل المركز السابع مع أفضلية مباراة مؤجلة، الأمر الذي جعله محلّ إشادة كبيرة في إنكلترا.

وسيصعد شيفيلد إلى المركز الخامس في حال الفوز على أستون فيلا مما يعني اقترابه من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويملك شيفيلد 43 نقطة متخلفاً بفارق 5 نقاط عن تشيلسي الرابع الذي لعب مباراة أكثر كما يتفوّق بالنقاط على أندية عريقة مثل توتنهام وأرسنال.

ويسعى شيفيلد لترتيب مباراتين وديتين أمام هال سيتي وبارنسلي خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة قبل العودة إلى التنافس في السابع عشر من حزيران/يونيو الجاري أمام أستون فيلا.

