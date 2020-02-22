أخفق شيفيلد يونايتد في استغلال خسارة توتنهام لانتزاع المركز الخامس وذلك بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه برايتون 1-1 السبت في الجولة 27 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان شيفيلد يونايتد البادئ بالتسجيل عبر المدافع الايرلندي إيندا ستيفنس (26)، بيد أن فرحته لم تدم سوى أربع دقائق حيث أدرك الفرنسي نيل موباي التعادل لبرايتون.

واكتفى شيفيلد يونايتد بنقطة واحدة تساوى فيها مع توتنهام نقاطا برصيد 40 نقطة.

وأكرم بيرنلي وفادة ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها التشيكي ماتاي فيدرا (53) وجاي رودريغيز (61 من ركلة جزاء) ودوايت ماكنيل (87).

وفاز كريستال بالاس على نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد سجله الهولندي باتريك فان أنهولت (44)، وساوثمبتون على ضيفه أستون فيلا بهدفين للإيرلندي شاين لونغ (8) والاسكتلندي ستوارت أرمسترونغ (90+5).