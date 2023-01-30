ووافق دايش على عقد يمتد لعامين ونصف العام، وسيتولى مهماته للمرة الأولى عندما يواجه إيفرتون نادي أرسنال المتصدر على ملعب "غوديسون بارك" السبت.

ونقل بيان للنادي عن دايش قوله "أعرف قاعدة جماهير إيفرتون الشغوفة ومدى قيمة هذا النادي بالنسبة لهم".

وأضاف "نحن جاهزون للعمل ومستعدون لمنحهم ما يريدون. يبدأ ذلك بالعرق على القميص والجهد والعودة إلى بعض المبادئ الأساسية التزم بها نادي إيفرتون لكرة القدم لفترة طويلة".

وتابع "نريد استعادة الشعور الجيد. نحن بحاجة إلى الجماهير، نحتاج إلى الوحدة ونريد أن يكون الجميع متحالفين. هذا يبدأ بنا كطاقم عمل ولاعبين".

من جهته، قال بيل كينرايت رئيس إيفرتون "لقد أقنعني سريعاً أن لديه السمات الصحيحة تماماً لجعل نفسه مدرباً رائعاً لإيفرتون، ورجل يمكن أن يلهم قاعدتنا الجماهيرية".

وكان دايش قد أقيل من تدريب بيرنلي في نيسان/أبريل الماضي قبل هبوط النادي. وسيحلّ بدلاً من لامبارد الذي أقيل الإثنين الماضي بعد أقل من سنة في منصبه، عقب الخسارة أمام وست هام الجريح.

وخلال عشر سنوات مع بيرنلي، حقق دايش نتائج طيبة ورفعه مرتين إلى دوري النخبة حيث بقي عدة سنوات. قاد ابن الحادية والخمسين بيرنلي إلى تأهله القاري الأول في 51 سنة، بعد حلوله سابعاً في موسم 2017-2018.