شاهد مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب الـ"بريميرليغ" من قبل beIN SPORTS May 23, 2021 20:25 10:54 دقيقة شاهد مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه بعد موسم مميز لرفاق الدولي الجزائري رياض محرز. تقارير إخبارية رياض محرز الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 2:23 دقيقة تشيكا: "يوم مميز في تاريخ ليل" 5:35 دقيقة يوفنتوس يستفيد من هدية فيرونا ويصعد للأبطال 2:23 دقيقة غالتييه الفخور يترك الباب مفتوحاً أمام مستقبله 1:03 دقيقة فونتي: "اللقب نتاج للعمل الجماعي" 3:31 دقيقة ليل بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه 0:46 دقيقة شاهد مراسم تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي 10:54 دقيقة شاهد مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب الـ"بريميرليغ" 3:40 دقيقة كاين يحسم لقب هداف البريميرليغ للمرة الثالثة 4:50 دقيقة سيتي ينهي موسم الـ"بريميرليغ" بفوز كبير 1:09 دقيقة توتنهام يقلب الطاولة على ليستر