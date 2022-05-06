وذكر في تصريحاتٍ حصرية لـ beIN SPORTS أن فوزَهُ بالجائزة لأول مرة كان مباشرة قبل مواجهةِ ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال واصفاً إصابتَهُ فيها باللحظة الأسوأ في حياته متمنياً أن تكون النتيجة مغايرة هذه المرة.
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وذكر في تصريحاتٍ حصرية لـ beIN SPORTS أن فوزَهُ بالجائزة لأول مرة كان مباشرة قبل مواجهةِ ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال واصفاً إصابتَهُ فيها باللحظة الأسوأ في حياته متمنياً أن تكون النتيجة مغايرة هذه المرة.
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