وافتتح المصري محمود حسن تريزيغيه التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 ثم أدرك الإسكتلندي أندرو روبرتسون التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 87 وقبل أن تلفظ المواجهة أنفاسها دوّن السنغالي ساديو مانيه هدف الفوز في الدقيقة 94.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 31 نقطة فيما يأتي أستون فيلا في المركز 16 مؤقتاً برصيد 11 نقطة.



مباراة ليفربول وأستون فيلا - التفاصيل والأهداف

نهاية المباراة بفوز ليفربول على مضيفه أستون فيلا 2-1

دق 95: مانيه بسيناريو "هتشكوكي" يضيف الهدف الثاني لفريق ليفربول (2-1)

دق 87: ليفربول يدرك التعادل برأسية الاسكتلندي أندرو روبرتسون (1-1)

دق 78: عمل رائع من تريزيغيه لكن الهولندي فان دايك كان في المكان المناسب ليحرم أستون فيلا من اضافة الهدف الثاني.

دق 59: الحارس هيتون ببراعة يرد رأسية مانيه

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض على كتيبة ليفربول 1-صفر

دق 28: الحكم يستعين بتقنية المساعدة بالفيديو الـVAR لالغاء هدف البرازيلي فيرمينيو

دق 21: المصري تريزيغيه يفتتح التسجيل لأستون فيلا (1-صفر)

دق 18: محمد صلاح اقترب من زيارة شباك الحارس توم هيتون

دق 16: رأسية مانيه مرت بجانب الخشبات الثلاثة لمرمى أستون فيلا

بدايةالمواجهة المصرية-المصرية بين محمد صلاح (ليفربول) ومحمود تريزيغيه (أستون فيلا) في الدوري الإنكليزي على أرضية ملعب فيلا بارك

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ليفربول: محمد صلاح أساسي في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب

أستون فيلا: محمود تريزيغيه جاهز لخوض المواجهة أمام محمد صلاح