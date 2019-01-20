وكان ليفربول ابتعد 7 نقاط مؤقتاً في الصدارة إثر فوزه الصعب على ضيفه كريستال بالاس (4-3) السبت.

ولم يرحم سيتي مضيفه بعد أسبوع على رحيل مدربه الأميركي دافيد واغنر، فافتتح التسجيل مبكراً بفضل تسديدة من خارج منطقة الجزاء من مدافعه الدولي البرازيلي دانيلو (18).

وتابع سيتي ضغطه في الشوط الثاني وعزز تقدمه بواسطة رحيم سترلينغ بتمريرة من الألماني لوروا سانيه (54)، ثم أضاف الأخير الهدف الثالث بتمريرة من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (57).

وشهدت المباراة مشاركة الدولي البلجيكي كيفن دي بروين كأساسي بعد إبلاله من الإصابة، للمرة الأولى منذ أوخر العام الماضي، بينما أراح المدرب الإسباني بيب غوارديولا مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس الذي سجل سبعة أهداف في المباريات الثلاث الأخيرة، وجلس على مقاعد الاحتياط إلى جانب الإسباني دافيد سيلفا.

وتجمد رصيد هادرسفيلد، الذي يقبع في قاع الترتيب، عند 11 نقطة بعدما تلقى خسارته الـ 16 مقابل فوزين و5 تعادلات.