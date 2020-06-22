

وقعّ رياض محرز على ثنائية من أهداف فريقه مانشستر سيتي الخمسة أمام بيرنلي 5-0 يوم الإثنين في الأسبوع الثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأثبت مانشستر سيتي تعافيه الكامل بعد فترة التوقف الطويلة التي دامت قرابة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ انتصر للمرة الثانية بنتيجة عريضة عقب فوزه على أرسنال 3-0 منذ أيام.

وتناوب على أهداف مانشستر سيتي الذي لعب بتشكيلة شبه أساسية بالمجمل كلّ من فودين (22 و63) ومحرز (43) و(45+3 من ركلة جزاء) والإسباني دافيد سيلفا (51).

وهذه الثنائية الثانية لرياض محرز في الدوري هذا الموسم بعد الأولى أمام أستون فيلا في 12 يناير الفائت 6-1، كما أنّه كسر رقمه السابق مع سيتي بوصوله للهدف التاسع بعدما سجّل سبعة أهداف فقط الموسم الماضي.

وبعد أن كان الطرف الأفضل في مستهل اللقاء، نجح سيتي بالوصول الى الشباك في الدقيقة 22 بتسديدة قوية أطلقها فودن بيسراه من خارج المنطقة، إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى.

وعزز سيتي تقدمه بهدف ثان بفضل محرز الذي قام بمجهود فردي رائع على الجهة اليسرى وتلاعب بالدفاع قبل أن يسجل في الشباك (43)، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء ارتكبت على أغويرو من قبل بن مي، ما أدى إلى إصابته واستبداله بالبرازيلي غابريال جيزوس.

وبدأ سيتي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول، باضافة الهدف الرابع عبر الإسباني دافيد سيلفا بعد عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا (51)، ثم أضاف فودن هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الخامس بعد عرضية من برناردو سيلفا إلى غابريال جيزوس ومن الأخير إلى زميله البالغ 20 عاما، فأودعها الشباك (63).

وحصّن مانشستر سيتي مركزه الثاني بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة متقدماً بفارق تسع نقاط عن ليستر سيتي الثالث، ومبقياً على أمله الضئيل جداً بالمنافسة على البطولة في ظل ابتعاد ليفربول بالصدارة (83 نقطة)، فيما تجمّد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وينافس مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا أيضاً التي تقرر استكمالها في أب/أغسطس المقبل عندما يلتقي ريال مدريد الإسباني ضمن إياب ثمن النهائي معززاً بفوزه ذهاباً في مدريد 2-1.