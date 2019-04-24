وسجل ثنائية سيتي البرتغالي بيرناردو سيلفا (54) والألماني ليروي سانيه (66).

وحقق سيتي فوزه الحادي عشر تواليا في الدوري حيث لم يخسر سوى مرتين هذا الموسم، ليرفع رصيده الى 89 نقطة في صدارة الترتيب متقدما بفارق نقطة عن ليفربول الثاني.

ويبدو ان الطريق بات ممهدا أمام الـ"سيتيزينس" للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز الذي سيشكل أفضل تعويض لرجال غوارديولا عن خيبة الخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد الغريم المحلي توتنهام.

وتلقى "الشياطين الحمر" خسارتهم السابعة في آخر تسع مباريات في مختلف المسابقات، في تراكم للنتائج السلبية بعد البداية الإيجابية لمدربه النروجي أولي غونار سولشار.

ملخص واهداف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة بفوز سيتي بثنائية نظيفة أعادته الى الصدارة مجددا بفارق نقطة عن ليفربول الثاني

دق 66 هدف ثان للسيتي: هجمة سريعة قادها ستيرلينغ ومن ثم مرر لسانيه الذي صوب بيسراه كرة قوية استقرت في شباك الحارس دي خيا

دق 57: لينغارد يفوت على نفسه وعلى فريقه فرصة معادلة النتيجة عندما لم يتوفق في التسديد.

دق 56: تبادل سريع بين لاعبي سيتي تصل الكرة الى اغويرو الذي سدد بمحاذاة مرمى دي خيا.

دق 54 هدف اول لسيتي: سيلفا يسدد بطريقة مباغتة ويغالط الحارس دي خيا.

نهاية الفترة الاولى من ديربي مانشستر بالتعادل السلبي

دق 44: تبادل سريع وجميل للكرة بين لاعبي السيتي داخل منطقة جزاء يونايتد لتنته الكرة عند ستيرلينغ الذي راوغ وسدد كرة ضعيفة انتهت بين يدي الحارس دي خيا.

دق 23: راشفورد يحاول مباغتة حارس سيتي لكن كرته علت المرمى.

دق 18: بيرناردو سيلفا يسدد بقوة والكرة ترتد من الحارس دي خيا لتصبح هجمة مرتدة ليونايتد قادها لينغارد ومرر نحو راشفورد ويقظة الحارس ايدرسون تحسم الموقف.

دق 17: تمريرة جميلة من بوغبا في اتجاه لينغارد الذي حاول التسديد على الطائر دون جدوى.

دق16: البرازيلي فريد يصوب لكن الكرة تجانب مرمى الحارس البرازيلي اديرسون.

دق15: رحيم ستيرلينغ يسدد وسمولينغ يغير وجهة الكرة الا ان دي خيا كان في الموعد.

الحكم اندري مارينر يطلق صافرة انطلاق ديربي مانشستر

تشكيلة مانشستر يونايتد:

تشكيلة مانشستر سيتي: