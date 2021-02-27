وسجل لسيتي البرتغالي روبن دياز 30، وجون ستونز 68، فيما وقع على هدف وست هام الوحيد ميشيل أنطونيو 43.

وعزز فريق المدرب بيب غوارديولا صدارته للترتيب بوصوله إلى النقطة 62، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 45 في المركز الرابع.

وأكمل فريق سيتي سلسلة من 20 انتصاراً في جميع المسابقات.

وفي حديث الأرقام، هذا أول هدف لدياز مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات (المباراة رقم 32)، كما أنه سجل من أول تسديدة له في الدوري الإنكليزي الممتاز.

حقق مانشستر سيتي فوزه الرابع عشر توالياً في الدوري الإنكليزي.

سيتي الذي لم يخسر منذ 27 مباراة في مختلف المسابقات أي أقل بمباراة من مشواره في 2017 مع مدربه الحالي غوارديولا، وسع الفارق إلى 13 عن كل من مانشستر يونايتد وليستر سيتي اللذين يخوضان مباراتين غاية في الصعوبة مع تشيلسي وأرسنال توالياً الأحد.

وتعود آخر خسارة لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الدوري إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما سقط امام توتنهام 0-2 ليتراجع حينها إلى المركز الحادي عشر قبل أن يستعيد توازنه تدريجياً ويهيمن على البريميرليغ الذي أحرز لقبه في 2018 و2019.

من جهته، مُني وست هام بخسارته الثانية فقط في آخر 12 مباراة، وخاض لاعبو المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز المواجهة بعد فوز على توتنهام 2-1 بهدفي ميكايل أنتونيو وجيسي لينغارد.

على ملعب الاتحاد، عاد المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو من إصابة ومرض أبعداه أربعة أشهر ليخوض فقط مباراته الحادية عشرة هذا الموسم. شارك للمرة الأولى مع زميله لاعب الوسط البلجيكي دي بروين في تشكيلة واحدة منذ شباط/فبراير 2020.

بعد نصف ساعة دون فرص حقيقية، وبتمريرة فائقة الروعة من دي بروين بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة هبطت على رأس قلب الدفاع البرتغالي دياز، افتتح سيتي التسجيل من حدود المنطقة الصغرى في الشباك (30).

وقدم دي بروين الذي غاب لفترة بسبب الاصابة، تمريرته الحاسمة الـ11 هذا الموسم بالتساوي مع هاري كاين مهاجم توتنهام.

حصل الفريق اللندني على فرصة المعادلة ارتدت من القائم عبر أنتونيو (39)، لكنه عوض بمرتدة على الجهة اليمنى لعبها التشيكي فلاديمير كوفال، ارتدت من جيسي لينغارد إلى أنتونيو سجّلها من مسافة قريبة في مرمى البرازيلي إيدرسون (43).

وهذه المرة الأولى تهتز شباك فريق غوارديولا في ملعب الاتحاد منذ 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي ضد وست بروميتش ألبيون (629 دقيقة).

واصبح أنتونيو أول لاعب في وست هام منذ إيان دوي موسم 1995-1996 يهز شباك سيتي ذهاباً واياباً في الدوري.

استعاد "سيتيزنز" التقدم عبر مدافع آخر هو جون ستونز بتسديدة أرضية من داخل المنطقة في الزاوية البعيدة بعد عرضية من الجزائري رياض محرز (68)، في شباك الحارس الإيرلندي دارين راندولف الذي لعب بدلا من البولندي لوكاش فابيانسكي المصاب بيده الجمعة.

وهذا الهدف الرابع لستونز في عام 2021 في مختلف المسابقات ليكون الأفضل بين مدافعي الأندية الإنكليزية.

ونجح لاعبو غوارديولا في إيصال السفينة إلى بر الأمان نحو لقب مرجح في الدوري، ليحقق الإسباني فوزه الـ200 مع سيتي في 273 مباراة، وهو أفضل مسار على مدى تلك الفترة لمدرب في مستوى النخبة الإنكليزي.