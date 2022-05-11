وصار رصيد حامل اللقب 89 نقطة في صدارة الترتيب مبتعداً عن مطارده المباشر ليفربول بفارق 3 نقاط.

وبدأ دي بروين مهرجانه التهديفي بعد تمريرة في العمق داخل المنطقة من البرتغالي برناردو سيلفا، تابعها البلجيكي مباشرة تسديدة بينية بقدمه اليسرى (7)، قبل أن يتسبب بعد 4 دقائق بهدف التعادل لليدز بعدما خسر كرة استثمرها المكسيكي راوول خيمينيس في الوسط ومرر على الجهة اليسرى إلى البرتغالي بدرو نيتو الذي مرر كرة أرضية زاحفة داخل المنطقة تابعها ديندونكر في الشباك (11).

وعوض دي بروين بعد 5 دقائق اثر لعبة مع الأوكراني أولكساندر زينشينكو وصلت إلى سترلينغ لتعود الكرة إلى البلجيكي تابعها مباشرة في المرمى، ليعود ويضيف الثالث بعد كرة أضاعها سترلينغ وتابعها تسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى للحارس البرتغالي جوزيه سا (24).

ولم يكتف البلجيكي بثلاثية بل أضاف "سوبر هاتريك" بعد تمريرة من فيل فودن (60)، ليعود الأخير ويصيب القائم بعد 7 دقائق قبل أن يضيف سترلينغ الخامس لفريقه (84) في حين حرم القائم دي بروين من هدف خامس شخصي له وسادس لفريقه (89).

