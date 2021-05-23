وسجل كل من البلجيكي كيفين دي بروين (11) والبرازيلي غابرييل خيسوس (14) وفيل فودن (53) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (71 و76).

ومنح الدولي البلجيكي كيفن دي بروين التقدم لرجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا بتسديدة قوية من خارج المنطقة إثر تمريرة من الدولي الجزائري رياض محرز (11)، وأضاف الدولي البرازيلي غابريال جيزوس الثاني بمجهود فردي أنهاه بتسديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الضيوف (14).

وسجل فيل فودن الهدف الثالث بتسديدة من مسافة قريبة إثر تمريرة من رحيم سترلينغ (53)، قبل أن يختم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو المهرجان ومسيرته مع مانشستر سيتي بتسجيله الهدفين الرابع عندما تلقى كرة داخل المنطقة ولعبها بخارج قدمه اليمنى على يمين الحارس (71)، والخامس بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية للبرازيلي فرناندينيو (76).

واحتفل لاعبو الفريقين بأغويرو قبل انطلاق المباراة بممر شرفي للدولي الأرجنتيني والهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

وأكد الـ"سيتي" سابقاً رحيل اللاعب الأرجنتيني عن الفريق نهاية الموسم بعد رحلة طويلة امتدت لعشر سنوات.

وأشارت تقارير إعلامية توصل برشلونة لاتفاق للتعاقد مع أغويرو في صفقة انتقال حر خلال انتقالات الصيف.