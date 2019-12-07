وسار سون بالكرة لقرابة 80 متراً بدءاً من نصف ملعب توتنهام حتى داخل منطقة جزاء بيرنلي مراوغاً كل من حاول اعتراض طريقه ليمنح توتنهام الهدف الثالث مع الدقيقة الـ32.

وقال محمد أبو تريكة محلل قنواتنا: "إنّ هدف سون يعتبر الأجمل هذا الموسم"، وتابع ممازحاً: "أخشى أن يأتي سون ويقوم بمراوغتي أيضاً"، مشيداً بتحكمه الرائع بالكرة وبراعته بوضعها في الشباك بعد كل هذا الجهد.

وعاد توتنهام إلى سكة الانتصارات تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو إذ أنهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة أمام ضيفه في إطار الأسبوع السادس عشر، قبل أن ينهي المباراة بالخمسة.

وفاز توتنهام مع مورينيو بمباراتين في الدوري الممتاز قبل أن يخسر المرحلة الفائتة أمام مانشستر يونايتد 2-1.