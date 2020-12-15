سون لـbeIN SPORTS: "أتطلع دائماً إلى التحسن" من قبل beIN SPORTS December 15, 2020 13:57 0:48 دقيقة قال الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS إنه يتطلع دائما إلى التحسن مشيرا إلى أن فريقه يتعامل مع هذا الموسم الاستثنائي بنفس الجدية المعتادة. مقابلات سون هيونغ مين الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة اتفاق مرتقب حول تنظيم دورة الألعاب الآسيوية 1:39 دقيقة هولاند يتسلم جائزة الفتى الذهبي في الدوحة 0:28 دقيقة الريان يتعادل مجدداً 0:39 دقيقة ملاعب لندن تعود لإغلاق أبوابها أمام الجماهير 0:44 دقيقة فرانس فوتبول تختار الأفضل عبر التاريخ 2:27 دقيقة وفدا الدوحة والرياض يستعرضان ملفي ترشحهما للآسياد 4:38 دقيقة باريس سان جيرمان يؤكد أن إصابة نيمار غير خطيرة 2:37 دقيقة مواجهات مرتقبة في الدور الـ32 من الدوري الأوروبي 2:36 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14